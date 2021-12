Aanpassing regels voor 2021 nekte Aston Martin

Aston Martin was niet te spreken over de aerodynamische regelwijziging die was doorgevoerd voor het kampioenschap van 2021. De renstal verloor terrein ten opzichte van de concurrentie en kon het succesvolle seizoen van 2020 niet herhalen.



Otmar Szafnauer blikte in een interview met GPFans terug op deze situatie en afgelopen jaar. De teambaas trapte af over de aangepaste regels. "Destijds waren de aerodynamische veranderingen nog niet doorgevoerd. Omdat de regels waren bevroren was en er niet veel dat je kon doen. We waren we erg opgetogen omdat we dachten dat we weer de derde snelste auto zouden hebben."



Aston Martin werd zevende in het teamkampioenschap met 77 punten. 43 punten werden opgeëist door Sebastian Vettel , mede dankzij een knappe tweede plaats in Azerbeidzjan. Lance Stroll scoorde 34 punten met een zesde plek in Qatar als beste resultaat.Het team had meer punten kunnen hebben, mits de viervoudig wereldkampioen niet werd gediskwalificeerd in Hongarije voor het overschrijden van de brandstoflimiet. De Duitser finishte daar als tweede, vlak achter Esteban Ocon . Doordat Vettel werd geschrapt uit de uitslag, konden 18 punten door het putje worden gespoeld.

Hoewel het seizoen niet uitpakte zoals gehoopt, geeft Szafnauer de coureurs niet de schuld. "Ze hebben het goed gedaan. Seb, het kostte hem drie, vier races om zich te settelen en toen hij eenmaal was gewend, had hij een paar podiumplaatsen. Ik weet dat er een van hem is afgenomen, maar in mijn boeken was dat nog steeds een podium.''



Hij sluit af over Stroll: "Wat Lance betreft, hij bleef verbeteren. Hij heeft wat dingen geleerd van Seb. hij heeft vertrouwen in de auto, hij kwalificeert zich goed, hij had een aantal goede races.''