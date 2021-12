Video: Mercedes zwaait Bottas uit met prachtige afscheidsvideo

Mercedes heeft afscheid genomen van Valtteri Bottas. De Finse coureur was vijf jaar lang de trouwe compagnon van Lewis Hamilton maar zal in 2022 niet meer uitkomen voor de Duitse renstal. Hij wordt vervangen door George Russell en vertrekt op zijn beurt naar het team van Alfa Romeo.

Five years. So many memories. VB, it's been a blast and we're all gonna miss ya! 👊 pic.twitter.com/g7i7zplS9w