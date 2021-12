De 21 van 2021: Norris stijgt boven zichzelf uit

In 2021 stonden er tijdens het seizoen 21 verschillende coureurs aan de start van de races. Lando Norris wist 160 punten bij elkaar te rijden en eindigde het jaar op de zesde plaats in het wereldkampioenschap. De jonge Brit liet zien dat hij veel meer is dan een vrolijke lachebek en was vaak zeer snel.

Norris was voor velen de verrassing van het seizoen. De jonge McLaren-coureur presteerde zeer sterk en stond zelfs geruime tijd op de derde plaats in de tussenstand. Hij begon het jaar zeer sterk en eindigde in de eerste drie races van het jaar in de top vijf, op Imola werd hij zelfs derde.

Top vijf

Hij liet een zeer constante indruk achter en eindigde vrijwel altijd in de punten. Vooral in de eerste seizoenshelft was hij zeer, zeer sterk. In Monaco liet hij weer zien wat hij waard was en mocht hij alweer mee naar het podium. In de vijf opeenvolgende wedstrijden finishte hij elke keer in de top vijf. Een ongekend sterke prestatie. In Hongarije volgde echter de eerste teleurstelling, hij werd in de eerste ronde van de baan gebeukt door Valtteri Bottas en moest opgeven.

Crash

De tweede seizoenshelft begon ongelukkig voor Norris. Hij crashte in de kletsnatte ,en gevaarlijke, kwalificatie op Spa en daardoor kon hij in de verregende race geen punten pakken. Het was de laatste keer in 2021 dat hij buiten de punten finishte. In Nederland dan volgde zijn slechtste puntenfinish, een tiende plaats.

Pole

Maar daarna lieten Norris en McLaren weer zien wat ze waard waren. Op Monza werd Norris tweede, achter teammaat Ricciardo. Het was een groot feest en McLaren werd het enige team dat in 2021 een één-twee finish pakte. Een race later liet Norris zien een fabuleuze coureur te zijn. Op een natte baan in Sotsji liet hij iedereen achter zich op zaterdag en pakte hij tot zijn eigen vreugde de pole position.

Hoogmoed?

Ook in de Russische race steeg hij boven zichzelf uit. Nadat hij kortstondig de leiding was kwijtgeraakt aan BFF Carlos Sainz pakte hij de koppositie rustig terug. Daarna reed hij sterk en hield hij knap Lewis Hamilton achter zich, totdat het begon met spetteren. De teams moesten snel beslissen en veel coureurs kozen voor de intermediates. Norris weigerde echter en leek een dappere keuze te maken. Zijn race viel echter in het water, letterlijk en figuurlijk. Hij verspilde zijn eerste overwinning en de teleurstelling was groot. Maar was het een verkeerde gok of een gevalletje van hoogmoed komt voor de val?

Puntenpakker

De mislukte gok en de crash in de Belgische kwalificatie waren eigenlijk de enige twee grote fouten van Norris in 2021. De tweede seizoenshelft was misschien niet zo goed als de eerste maar Norris eindigde na België wel in elke race in de punten. Vaak bleef hij onder de radar maar de cijfers liegen niet. Hij finishte niet vaak meer in de top vijf ,waardoor hij P3 in het kampioenschap verspilde, maar hij pakte tenminste wel punten.

Vernedering

Daarnaast vernederde Norris ook zijn ervaren teamgenoot Daniel Ricciardo. De Australiër won weliswaar in Monza maar verder was Norris hem bijna elk weekend de baas. De cijfers liggen er ook niet om, Norris was 15 keer sneller dan Ricciardo in de kwalificaties én de races. Al met al dus een heel sterk seizoen van de jonge Brit. Hij liet zien meer te zijn dan de vrolijke snuiter die hij al was. Als hij in 2022 een sterke auto heeft kan er veel moois gebeuren. Wel zal hij dan minder vaak voor de risicovolle weg moeten kiezen.