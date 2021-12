Alonso noemt overwinning van Ocon als hoogtepunt: ''Trots op iedereen bij Alpine''

2021 was de comeback van Fernando Alonso in de koningsklasse. Voor de Spanjaard een juist moment om terug te kijken naar zijn eerste volledige seizoen sinds 2018. De tweevoudig wereldkampioen noemt drie hoogtepunten op.



''Ten eerste de overwinning van Esteban [Ocon]", vertelde Alonso aan de Spaanse editie van Motorsport.com. “Ik weet dat ik niet heb gewonnen, maar het voelde toch als een ongelooflijk moment voor het team. Iedereen was erg blij en ik was erg trots op iedereen bij Alpine, dus ja…. de overwinning in Hongarije.''

“Ten tweede moet mijn podium in Qatar zijn, ik had lang op dat podium gewacht, dus dat wordt mijn op één na beste moment van het jaar.'' Zijn laatste podium voor de race in het Midden-Oosten was een tweede plaats in Hongarije in het jaar 2014 met Ferrari.

"En ten derde... ik zal zeggen dat het Bahrein was, de eerste race was ik erg opgewonden, ik kwam terug naar de Formule 1 met het team, er was een beetje extra druk omdat er veel ogen op ons waren gericht, op die eerste race . Dus Bahrein was ook heel bijzonder.”



De Spanjaard eindigde in 2021 op de tiende plek in het kampioenschap met 81 punten, vlak voor teamgenoot Ocon met 74 punten.