Marko sluit pensioen Hamilton uit: "Hij is te goed om te stoppen"

Het afgelopen Formule 1-seizoen kende een bizarre ontknoping. Het verhaal is inmiddels bekend: Max Verstappen verschalkte zijn grote rivaal Lewis Hamilton in de allerlaatste ronde van het seizoen. De Nederlandse Red Bull-coureur kon juichen en Hamilton droop af, zwaar teleurgesteld verliet hij het circuit.

De Britse zevenvoudig wereldkampioen is sindsdien muisstil. Hamilton postte niets meer op social media, gaf geen interviews en zweeg in duizend talen bij zijn zeldzame publieke optredens. De geruchtenmolen kwam al snel op gang en sommigen beweren dat hij er de brui aan gaat geven.

Tegenslagen

Bij grote concurrent Red Bull Racing verwachten ze dat hun sterkste rivaal gewoon doorgaat met racen. Teamadviseur Helmut Marko denkt dat Hamilton niet gaat opgeven. Tegenover Sport1 spreekt hij zich uit: "Lewis gaat er alles aan doen om zijn achtste wereldtitel te pakken. Hij is té goed om te stoppen en heeft al eerder tegenslagen overwonnen. Dat kan hij ook nu weer."

Russell

Hamilton zal het in zijn jacht naar de mythische achtste wereldtitel moeten doen met een nieuwe compagnon. Hij krijgt in 2022 namelijk George Russell als teamgenoot. Marko hoopt dat Russell het Hamilton lastig gaat maken: "Ik kijk er erg naar uit om te gaan zien of zijn nieuwe teamgenoot veel druk gaat zetten op Lewis. Bottas kon dat dus nooit."