De 21 van 2021: De koning van het middenveld

In 2021 stonden er tijdens het seizoen 21 verschillende coureurs aan de start van de races. Pierre Gasly eindigde als negende en wist in zijn AlphaTauri in totaal 110 punten bij elkaar te rijden. De Fransman liet meermaals zien over een flinke rugzak talent te beschikken. Hij was met enige regelmaat pijlsnel.

Gasly moest over duidelijk de kar trekken bij AlphaTauri. Zijn debuterende teamgenoot Yuki Tsunoda was zoekend en dus rekenden men op de snelle Fransman. Hij draaide er zijn hand niet voor om en was bijna elke weekend vooraan te vinden. Vooral in de kwalificaties was Gasly zeer snel en daar legde hij een basis voor een goed resultaat in de race.

Op stoom

Bij de seizoensopener in Bahrein moest hij vroegtijdig de strijd staken maar daarna kwam hij op stoom. Hij scoorde daarna zes races op rij punten en dat deed hij ook met klinkende resultaten. Op Imola werd hij bijvoorbeeld zevende en hij herhaalde dat kunstje in Frankrijk. In de listige straten van Monaco toonde hij zijn skills en kwam hij keurig als zesde over de lijn.

Bakoe

In Bakoe volgde echter zijn hoogtepunt. In een chaotische slotfase profiteerde hij van pech elders en kon hij naar het podium rijden. Hij was als een kind zo blij met zijn derde plaats en die was dan ook dik verdiend. Gasly liet zien dat er niet te sollen valt met hem. Hij liet grote broer Red Bull zien dat hij er nog is en dat hij graag op de deur klopt.

Hogerop

De Fransman werd halverwege 2019 teruggezet naar AlphaTauri en sindsdien presteert hij steeds sterker. Hij is dan ook klaar voor een stap hogerop. In 2021 was hij constant snel en scoorde hij vaker wel punten dan geen. De races waarin hij geen punten scoorde reed hij meestal niet uit en daarmee toonde hij aan een puntenpakker te zijn. Als hij immers over de finishlijn kwam was dat vrijwel altijd in de punten.

Sleeptouw

Hij noteerde prima resultaten en pakte daarnaast ook nog enkele sterke top vijf noteringen. In Nederland en Mexico werd hij als vijfde geklasseerd en in de seizoensfinale in Abu Dhabi reed hij naar een fel bevochten vijfde plaats. Vrijwel altijd was hij sneller dan zijn teamgenoot Tsunoda. Hij overklaste de Japanner en liet zien dat hij prima een team op sleeptouw kan nemen.

Qatar

In Qatar leek hij ook weer veel punten te kunnen gaan scoren. Hij profiteerde van straffen elders en mocht als tweede starten. Gasly reed echter een matige wedstrijd en kwam slechts als elfde over de streep. Het was een van de weinige dieptepunten van zijn jaar en dat zegt veel over zijn kracht.

Stercoureur

Gasly toonde in 2021 dat hij klaar is voor het echte werk. Hij zal in 2022 echter nog steeds voor AlphaTauri rijden en het is de vraag of nog een jaar in het middenveld goed is voor zijn leerproces. Het is zijn taak om in 2022 zijn sterke vorm vast te houden want dan kunnen er zomaar magische dingen gebeuren. Hij liet dit jaar in ieder geval zien dat hij geen matige coureur is, hij was de stercoureur van het middenveld en verdient een nieuwe kans in een topauto.