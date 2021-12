De 21 van 2021: Sluwe vos Alonso kan het nog steeds

In 2021 stonden er tijdens het seizoen 21 verschillende coureurs aan de start van de races. Fernando Alonso eindigde bij zijn comeback op de tiende plaats in het kampioenschap en wist 81 punten te verzamelen. Hij liet zien dat hij het kunstje nog zeker niet verleerd is.

Na enkele Formule 1-loze jaren keerde tweevoudig wereldkampioen Alonso dit jaar terug in de koningsklasse van de autosport. Bij het vertrouwde Alpine ,voorheen Renault, mocht de Spanjaard laten zien wat er nog over was van zijn onmiskenbare talent.

Snelheid

Het was in ieder geval duidelijk dat Alonso er nog zin in had. In de eerste kwalificatie van het jaar liet hij zien dat de snelheid er zeker nog inzat. Hij bereikte het laatste kwalificatiegedeelte en versloeg zijn wat tegenvallende teamgenoot Esteban Ocon. De race eindigde niet zoals hij gehoopt had, hij viel uit nadat er iets in zijn wagen was beland.

Sportieve wraak

Alonso leek sportieve wraak te willen nemen na zijn laatste mislukte Formule 1-jaren. Hij presteerde immers matig bij McLaren en bij Alpine kon hij alles weer recht zetten. Ook kon hij weer een beetje wennen met het oog op de nieuwe regels van 2022. Dat wennen ging hem goed af want hij scoorde punten bij de vleet. In Spanje en Monaco viel hij tegen maar daarna kreeg hij vleugels. Hij scoorde vanaf Azerbeidzjan zes races op rij punten.

Schoolvoorbeeld

De laatste race in die reeks was misschien wel zijn beste in een lange tijd. In Hongarije liet hij zien zeker nog tot de buitencategorie te behoren. Hij zag dat zijn teamgenoot Ocon verrassend aan de leiding reed in een chaotische race. Lewis Hamilton was bezig aan een inhaalwedstrijd totdat hij Alonso op zijn pad trof. De Spanjaard wist dat hij Hamilton bezig moest houden want anders zou de Brit Ocon bijhalen. Alonso liet een schoolvoorbeeld verdedigen zien en Hamilton kwam er maar niet langs. Uiteindelijk moest Alonso de strijd staken en kwam hij als vierde over de streep, teammaat Ocon won.

Teamplayer

De Hongaarse Grand Prix liet een herboren Alonso zien. In het verleden was hij nog wel eens een plaag voor zijn teamgenoten maar nu was hij een ware teamplayer. Ook zijn eigen resultaten logen er niet om en hij pakte vaker wel dan niet punten. De Turkse Grand Prix was een dieptepunt maar zijn ervaring leerde hem dat hij zich niet druk moest maken.

Ouderwets

Dat deed hij zeker niet en in Qatar volgde een nieuw hoogtepunt. Alonso profiteerde van gridstraffen van anderen en mocht de race vanaf de derde plaats starten. Hij reed ouderwets sterk en hield zijn hoofd koel in het snikhete land. Hij wist dat hij kansloos was tegenover titelrivalen Hamilton en Verstappen en lette meer op zijn eigen tegenstanders. Hij liet zijn ervaring spreken en mocht voor het eerst sinds 2014 weer het podium beklimmen.

Herboren

Alle twijfels verdwenen als sneeuw voor de zon en Alonso liet zien dat hij zeker niet over zijn toppunt heen is. Zijn jaren zonder Formule 1 hebben hem goed gedaan en hij lijkt wel herboren. De Spanjaard verkeerde vrijwel het hele jaar in vorm en was ook nog eens zijn uitgesproken zelf. De nieuwe reglementen van 2022 kunnen Alpine verder naar voren helpen. De resultaten van 2021 laten zien dat Alonso het nog steeds kan dus wie weet wat hij aankomend seizoen allemaal gaat laten zien.