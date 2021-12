Mazepin geeft zichzelf een cijfer: "Je moet jezelf nooit een 5 uit 5 geven"

Nikita Mazepin debuteerde dit jaar op weinig succesvolle wijze in de Formule 1. De Russische Haas-coureur werd vrijwel altijd verslagen door zijn teamgenoot Mick Schumacher en bevond zich daarnaast ook regelmatig naast de baan. De resultaten waren dan ook regelmatig zeer, zeer zwak.

Toch maakte Mazepin vaak een positieve indruk. Het lukte hem redelijk om het badboy imago van hem af te schudden maar snel was hij alsnog niet. In de inferieure Haas kon hij geen potten breken maar wel andere coureurs ophouden. Zelf was hij wel tevreden.

School

In gesprek met Motorsport.com wordt hem dan ook gevraagd om zijn eigen seizoen een cijfer te geven. Hij vindt het best wel lastig om die opdracht uit te voeren: "Vier jaar geleden heb ik mijn school afgerond. Dat was dan ook gelijk de laatste keer dat ik ergens een cijfer voor kreeg. Ik mis dat dus helemaal niet."

Excellent

Toch is hij sportief genoeg om dat nu wel te doen. Hij houdt een rating bij waar 5 het hoogst haalbare is: "Ik denk dat je nooit iemand een 5 uit 5 moet geven want een 5 is excellent. Ik weet dus niet wat dat inhoudt. Vandaag vind ik misschien iets excellent en dan morgen weer niet. Het maximale wat ik mijzelf dan kan geven is een 4. Een 4 voor het volharden en een 3 voor aanpassingsvermogen. Dat was niet mijn sterkste punt en dat moet ik verbeteren."