De 21 van 2021: 'Yuki the Rookie' moet nog groeien

In 2021 stonden er tijdens het seizoen 21 verschillende coureurs aan de start van de races. Yuki Tsunoda pakte in zijn debuutjaar 32 punten en sloot het seizoen af op de veertiende plaats in de eindrangschikking. Hij bestormde de hemel maar viel al snel weer terug naar de aarde.

Tsunoda leek het volgende toptalent uit de Red Bull-opleiding te worden. De Japanner imponeerde bij de seizoensopener in Bahrein. Hij reed een knappe race en kwam als negende over de finishlijn. Dit betekende punten bij zijn debuut en een vrachtlading aan complimenten. Veel kenners voorspelde hem een gouden toekomst in de koningsklasse van de autosport.

Bergafwaarts

Maar daarna ging het alleen maar bergafwaarts met Tsunoda. Op Imola sloeg hij een modderfiguur en pas in Azerbeidzjan pakte hij weer wat puntjes. Hij scoorde gelijk goed en kwam als zevende over de lijn, zijn beste resultaat tot dan toe. Het werd echter overschaduwd door de podiumplaats van zijn teamgenoot Pierre Gasly. De Fransman overvleugelde Tsunoda eigenlijk het gehele seizoen.

Moedeloos

Ook bij de Red Bull-top waren ze niet geheel tevreden met de resultaten van de AlphaTauri-debutant. Hij moest verhuizen naar Italië en hij moest vooral op zoek naar zijn zelfvertrouwen. Soms leek het er namelijk op dat hij volledig moedeloos was geworden van de tegenvallende resultaten. Hij was zelfs verrast toen hij contractverlenging kreeg.

Stijgende lijn

In Hongarije reed hij een perfecte race en hield hij zijn hoofd koel in een enorme chaos. Hij kwam als zesde over de lijn en liet weer heel eventjes zien waarom hij bij de seizoensopener werd geroemd. Maar daarna belandde hij alweer in een neerwaartse spiraal en pakte hij pas weer punten in de Verenigde Staten. Hij kon zijn stijgende lijn niet doorzetten want in Mexico mocht hij al na één bocht gaan douchen.

Draai

Wel werd het steeds duidelijker dat hij zijn draai begon te vinden. Tsunoda drong ook steeds vaker door naar de derde deel van de kwalificatie en het vertrouwen kwam beetje bij beetje weer terug. In de seizoensfinale betaalde hij alle hulp terug. Hij was sterk en hield het hoofd meer dan koel. Tsunoda kwam uiteindelijk als vierde over de lijn en kwam net tekort voor een eerste podium.

Leren

Tsunoda liet in zijn debuutjaar zien dat hij nog veel moet leren. Dat is eigenlijk ook niet zo raar, twee jaar terug reed hij immers nog rond in de Formule 3. Wel was het eerste leerjaar van de Japanner zeer wisselvallig. Maar als hij eenmaal op stoom is kan hij tot grote hoogte stijgen, hij heeft er alleen genoeg zelfvertrouwen voor nodig. Zodra hij dat voor elkaar krijgt kan hij zomaar gaan verrassen in 2022.