Alonso zweette peentjes op MotoGP-motor: "Was wel heel erg eng!"

Fernando Alonso is in zijn lange loopbaan uitgegroeid tot een ware legende op vier wielen. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen heeft in veel verschillende klassen zijn kunsten vertoond en rijdt inmiddels weer bij Alpine in de Formule 1. Toch kunnen ook de tweewielers rekenen op bovengemiddelde interesse van de ervaren Spanjaard.

Alonso is de trotste eigenaar van meerdere rappe motorfietsen en rijdt er dan ook graag mee. De Spanjaard volgt ook de MotoGP op de voet en is zeker niet de enige Formule 1-coureur met die hobby. Wel is hij één van de weinige coureurs die ook een MotoGP-fiets heeft mogen besturen.

Marquez

Tijdens een event van Honda op het circuit van Motegi kreeg hij namelijk de kans van zijn leven. De tweevoudig wereldkampioen Formule 1 mocht namelijk enkele rondjes rijden op de motor van MotoGP-kampioen Marc Marquez. Alhoewel Alonso voor hetere vuren heeft gestaan maakte dit toch veel indruk op hem.

Leer

Hij bespreekt zijn MotoGP-avontuur bij het Duitse Speedweek. Hij is wel te spreken over het uitstapje: "Het is ongelofelijk wat deze motor allemaal kan. Ik had mijn ellenboog niet omlaag, maar wel mijn knie. Ik deed dat alleen maar om het leer een beetje te laten schuren, dan kan ik bewijzen dat ik diep ging. Maar het was wel heel erg eng!"