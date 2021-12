Video: Daniel Ricciardo versiert een kerstboom

De social media-afdeling van McLaren leek het een leuk idee om hun coureurs geblinddoekt een kerstboom te laten optuigen. Waarschijnlijk waren ze even vergeten dat Daniel Ricciardo één van hun coureurs is. De Australiër is altijd wel in voor een geintje en ook nu had hij zijn lolbroek aangetrokken.

Ricciardo kreeg de kans om de boom te versieren in het hoofdkwartier van zijn team. Hij had echter al snel uitgevonden dat je de kerstballen en de boom ook als een soort dartsetje kan gebruiken. Als snel vlogen de kerstballen tussen de historische auto's door.