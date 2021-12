De 21 van 2021: Rijdende Russische teleurstelling

In 2021 stonden er tijdens het seizoen 21 verschillende coureurs aan de start van de races. Nikita Mazepin eindigde als als allerlaatste in het kampioenschap. De Russische debutant pakte in zijn Haas geen enkel puntje en grossierde vooral in crashes, kritiek en scheldpartijen.

Al voor het seizoen kreeg Mazepin zeer veel kritiek. De Rus had zich in zijn opstapklasse-jaren al regelmatig op een negatieve manier bewezen. Hij duwde coureurs van de baan, sloeg een andere coureur en haalde nog meer bekritiseerde capriolen uit. Ook naast de baan haalde hij controversiële fratsen uit. Zo zou hij in een filmpje op social media een vrouw hebben betast. Hierdoor was hij al voor zijn debuut trending topic op Twitter, de hashtag #SayNoToMazepin ging de wereld over.

Mazespin

In zijn eerste Grand Prix in Bahrein maakte hij gelijk zijn status waar. In de eerste ronde reed Mazepin zijn Haas in de kreukels en kon hij gaan douchen. Er klonk hoongelach over de hele wereld en Mazepin kon niet bepaald sportief revanche nemen. Al snel doken er op YouTube-compilaties op waarin bijna het gehele startveld over de boordradio klaagde over Mazepin. Ook de onfortuinlijke schuivers bleven en hierdoor kreeg hij al snel de bijnaam ‘Mazespin’, een geuzennaam waar hij sportief mee omging.

Frustratie

Maar op de baan wilde het nog niet echt vlotten voor de Rus. Steeds meer en meer maakte hij een gefrustreerde indruk. In Zandvoort maakte hij tijdens de kwalificatie zelfs opzichtig ruzie met zijn teamgenoot Mick Schumacher. Het paste feilloos in het beeld van Mazepins seizoen. De Rus stond al voor de start met 1-0 achter en de frustraties groeiden alleen maar toen bleek dat hij die uitslag niet kon veranderen.

Hotelkamer

Vrijwel altijd reed hij achteraan en kwam hij zelfs niet meer in de buurt van Schumacher. In Qatar miste hij ook nog eens de training omdat zijn chassis beschadigd was geraakt. Eerder had zijn vader al diep in de buidel moeten tasten om ervoor te zorgen dat zijn zoon een nieuwe chassis kreeg. Mazepin en zijn teamgenoot hadden zoveel brokken gereden dat ze te horen kregen dat ze geen schade konden rijden bij de seizoensfinale in Abu Dhabi. Maar voor Mazepin maakte dat niets uit, hij testte positief op het coronavirus en sloot zijn rampzalige debuutjaar af op de hotelkamer.