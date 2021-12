Surer kraakt slechte laatste Mercedes-race Bottas: "Hij rijdt zich altijd klem!"

Valtteri Bottas kende een teleurstellend laatste seizoen bij het team van Mercedes. De Fin eindigde weliswaar als derde in de eindrankschikking maar kon op geen enkel moment zijn teamgenoot Lewis Hamilton helpen in de titelstrijd. Ook in de seizoensfinale was hij in geen velden of wegen te bekennen.

Terwijl Lewis Hamilton in Abu Dhabi de wereldtitel verloor in de laatste ronde was Bottas bezig met een heel ander gevecht. De Fin probeerde beide AlphaTauri's in te halen maar hij kwam er amper langs. Hij kon zijn teamgenoot dan ook op geen enkel moment te hulp schieten, tot frustratie van enkele kenners.

Belangrijke rol

Voormalig coureur Marc Surer ergerde zich dood aan Bottas. Hij denkt dat Bottas een belangrijke rol kon spelen in de titelbeslisser. Surer denkt dat de race anders was verlopen als Bottas wel in de buurt was geweest. Bij Motorsport-Total spreekt hij zich uit: "Dan had Max het niet gered. Twee auto's inhalen in één rondje, dat was nooit gelukt."

Zwakke punt

Surer zag dat Bottas over het algemeen sowieso moeite had met het inhalen van andere coureurs. Hij deelt zijn opvatting: "Bottas is over het algemeen zeer slecht in het verkeer. Hij rijdt zich altijd klem en heeft het altijd ontzettend moeilijk. Die gast kan geen auto's inhalen die een seconde langzamer zijn dan hijzelf, hij rijdt in de snelste auto! Dat is zijn grote zwakke punt."