Marko blijft strooien met complimenten voor Verstappen: "Hij heeft geen warming-up nodig"

Max Verstappen maakte dit lange seizoen een fantastische indruk in zijn kampioensjaar. De Nederlander vocht een verbeten titelduel uit met zijn grote concurrent Lewis Hamilton en leek zich thuis te voelen op haast elk circuit. Hij maakte ook indruk op bijvoorbeeld teamadviseur Helmut Marko.

Verstappen reed dit jaar veel dominante races en vocht daarnaast ook sterke gevechten uit met zijn concurrenten. Wat vooral opviel is dat de Nederlandse Red Bul-coureur excelleerde op de nieuwe circuits op de kalender. Op Zandvoort won hij en in Jeddah vloog hij over de baan in de kwalificatie totdat hij de muur raakte.

Warming-up

Ook teamadviseur Helmut Marko viel dit op. De Oostenrijker bespreekt het met de Italiaanse krant Gazzetta dello Sport: "Hij heeft heel erg veel sterke punten. Maar wat vooral heel erg opvalt is het feit dat Max helemaal geen warming-up nodig heeft."

Agressiviteit

Marko zag dat Verstappen praktisch overal zeer snel was. Hij onderbouwt zijn mening maar wat te graag: "Hij gaat de baan op en gaat gelijk snel. Dat is zelfs zo op natte banen of op een nieuw circuit zoals in Jeddah. Zijn andere kwaliteit is zijn agressiviteit. Als er ook maar een kleine mogelijkheid is om in te halen dan gaat hij er gewoon voor, hij laat het er niet bij zitten."