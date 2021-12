FIA verhoogd minimumgewicht voor 2022-auto's

Aankomend seizoen gaan de regelementen van de Formule 1 flink op de schop. De auto's zullen er compleet anders uit zien en de kans is groot dat andere teams ineens vooraan zullen rijden. Het nieuwe seizoen begint over enkele maanden maar dat weerhoudt de FIA er niet van om op de valreep toch nog wat veranderingen door te voeren.

De nieuwe regels ,die het racen moeten verbeteren, zijn veel besproken en de teams zijn er dan ook al geruime tijd zeer druk mee. Autosportfederatie FIA heeft nu echter besloten dat het minimumgewicht van de auto's in 2022 zal worden verhoogd. Het is echter zo dat bij het minimumgewicht het gewicht van de brandstof niet wordt meegerekend.

Zwaarder

De FIA heeft het minimumgewicht verhoogd met twintig kilo en vast gesteld op een gewicht van 795 kilogram. Dit zorgt ervoor dat het verschil in gewicht tussen de 2022-wagens en de auto's van afgelopen seizoen alleen maar in gestegen. Afgelopen jaar reden Max Verstappen en consorten namelijk rond in auto's die zo'n 43 kilo lichter zijn dan de aankomende bolides.

Inhalen

Het nieuwe regelement zou eigenlijk al dit jaar van kracht zijn. De coronapandemie zorgde er echter voor dat de nieuwe regels met een jaar werden verschoven. Het is de bedoeling dat de coureurs dankzij de nieuwe regels elkaar volgend jaar veel beter kunnen inhalen.