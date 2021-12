Marko verklapt contractverlenging Horner, teambaas verlengt tot minimaal 2026

Red Bull Racing kende een zeer succesvol seizoen in 2021. De Oostenrijkse renstal duelleerde op het scherpst van de snede met Mercedes en werd wereldkampioen met Max Verstappen. De tevredenheid overheerst dan ook bij de succesvolle renstal en men wil dan ook niets liever dan met elkaar doorgaan.

Christian Horner is al sinds het prille begin de teambaas van het team. Toen Red Bull in 2005 voor het eerst op de grid stond was de Brit er al bij. Horner was destijds nog een jonge hond met enkel wat ervaring in de Formule 3000 maar is inmiddels uitgegroeid tot een groots en gerespecteerd man.

Sleutelposities

Men is na al die jaren nog steeds tevreden met elkaar. Volgens teamadviseur Helmut Marko zal Horner dan ook langer bij het team blijven. In het Oostenrijkse programma Sport & Talk op de Oostenrijkse zender ServusTV spreekt hij zich uit: "Het is een charismatische man die trouwens bezig is om zijn contract te verlengen tot 2026. Wij willen in ieder geval op de belangrijke sleutelposities stabiliteit voor de jaren tot het nieuwe motorregelement en de nieuwe regels omtrent het chassis." Volgens Motorsport.com is het contract echter al getekend en blijft Horner tot 2026 bij het team.

Twee handen op één buik

Marko zelf is ook heel erg blij met zijn collega Horner. Het zijn twee handen op één buik en Marko is heel erg happy met de rolverdeling. "Het functioneert heel erg goed. Hij is de teambaas en staat in de publieke belangstelling terwijl ik mij meer op de achtergrond begeef. Maar we overleggen goed, we zetten gezamenlijk de lijnen uit. Als het om politieke dingen gaat zeggen we ook hetzelfde."