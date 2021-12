Croft snapt Wolff en Hamilton: "Waarom zou je er heen gaan met zulke emoties?"

Gisteren vond het jaarlijkse FIA-gala plaats in Parijs. Alle winnaars werden in het zonnetje gezet maar er was één grote afwezige. Constructeurskampioen Mercedes ontbrak namelijk. Bijna de gehele Formule 1-delegatie was afwezig en technische man James Allison moest de bokaal in ontvangst nemen. Teambaas Toto Wolff en stercoureur Lewis Hamilton bleven immers thuis.

De reden hiervoor was overduidelijk. Na een een tumultueuze week besloot het team hun beroep tegen de uitslag van de Grand Prix van Abu Dhabi toch niet door te zetten. Hierdoor bleef Max Verstappen wereldkampioen. Maar het neemt niet weg dat men bij Mercedes nog steeds woest is, niet op Verstappen maar vooral op de wedstrijdleiding.

Gevoelens

Sky Sports-commentator David Croft begrijpt wel dat Wolff en Hamilton het gala oversloegen. Bij zijn werkgever spreekt hij zich uit: "Het verbaast mij niets dat Hamilton zich zo voelt, het verbaast mij niets dat Toto Wolff en de rest van Mercedes zich zo voelen."

Pauze

Croft snapt de aanwezigheid dan ook: "Ik vind het goed van Lewis Hamilton en Toto Wolff dat ze niet naar het FIA gala gaan. Waarom zou je daar heen gaan als je nog steeds zulke sterke emoties voelt na zondag? Waarom zou je dan aanwezig zijn op een prijsuitreiking? Ik weet zeker dat ze een pauze van de sport wel goed kunnen gebruiken."