Zhou geeft geen aandacht aan haters: "Hoef me niet te focussen op wat andere zeggen"

Aankomend seizoen telt de Formule 1 slechts één debutant. De Chinese coureur Guanyu Zhou zal zijn debuut gaat maken voor het team van Alfa Romeo waar hij de teamgenoot wordt van Valtteri Bottas. De aankondiging van Zhou ging gepaard met de nodige kritiek.

De Chinees brengt namelijk de nodige sponsorcentjes met zich mee. Hij reed de afgelopen jaren rond in de Formule 2 en presteerde daar zeker niet slecht. Toch waren er genoeg coureurs die beter presteerde in de opstapklasse. Zo heeft Formule 2-kampioen Oscar Piastri geen Formule 1-stoeltje in 2022.

Kritiek

Zhou zelf haalt zijn schouders op over de kritiek die hij krijgt. Tegenover Formula Scout spreekt hij zich uit: "Ja, ik ben wel verbaasd over hoeveel dingen ik over mij heen krijg op social media. Maar ik geef er niet zoveel aandacht aan omdat ik uiteindelijk gewoon mij droom heb bereikt. De hoeveelheid mensen die hier, wereldwijd en thuis trots op mij zijn, dat is echt indrukwekkend. Ik ben er erg dankbaar voor."

Haters

De talentvolle Chinees maakt deze dagen al zijn eerste meters in de Alfa bij de post season-test. De haat hoort er volgens hem bij: "Wanneer je je droom bereikt krijg je altijd haters. Je hebt altijd mensen die je mogen en mensen die je niet mogen. Maar ik denk dat we ons niet hoeven te focussen op wat andere mensen zeggen."