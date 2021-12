Marko reageert op advocaat van Mercedes: "Accepteer gewoon je verlies"

Max Verstappen greep dit weekend de wereldtitel na een zinderend titelgevecht met Lewis Hamilton. In de absolute slotfase verschalkte Verstappen zijn titelrivaal en knalde hij door richting de wereldtitel. Het was groot feest bij Red Bull Racing. Bij concurrent Mercedes overheerste er vooral woede en ontreddering.

Mercedes liet het er niet bij zitten en tekende een dubbel protest aan. De Duitse renstal vond dat Verstappen al inhaalde voordat de safety car van de baan was. Ook vonden ze dat de gehele safety car-procedure verkeerd was aangepakt. Ze doen er alles aan om de wereldtitel toch nog binnen te slepen voor Lewis Hamilton.

Onbegrijpelijk

Red Bull-adviseur Helmut Marko is er nog steeds boos over. De Oostenrijker sprak met BBC Radio en haalt daar uit naar Mercedes: "Hoe ze reageerden na de race, dat is echt onbegrijpelijk voor ons. Tot één rondje voor het einde dachten ze dat ze de wereldtitel binnen hadden. Maar als je dan verliest, dan moet je dat accepteren. Zo kijken wij er tenminste tegenaan."

Teleurgesteld

Na de race beende een delegatie van Mercedes naar de stewards. De Duitse renstal had een topadvocaat meegenomen om haar gelijk te halen. Dit feit kan niet rekenen op veel respect van Marko: "Daarin zijn we heel erg teleurgesteld. Ze nemen gewoon één van de best betaalde advocaten van heel Engeland mee. Wij doen dat niet, wij nemen de beste engineers mee."