Mercedes dient protest in voor regel 39.12: "Alle auto's moeten de Safety Car inhalen"

Mercedes gaat naar de stewards vanwege het voorval in de laatste ronde van de Grand Prix voor Abu Dhabi.

Lewis Hamilton was de leider van de wedstrijd en was op weg naar het wereldkampioenschap, maar door een Safety Car kon Verstappen een nieuwe set banden halen en zo de Mercedes-coureur in de laatste ronde inhalen.

Mercedes gaat een protest indienen voor het Safety Car-voorval. Normaal moeten alle auto's de Safety Car inhalen, maar dat gebeurde nu niet. Nu moesten alleen de bolides tussen Hamilton en Verstappen de veiligheidswagen inhalen.

Dit is tegen de regels, want in de regels staat, dat alle bolides de Safety Car moeten inhalen.