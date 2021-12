Tsunoda laat zijn visitekaartje zien: "Zonde van de track limits"

Achter het titelgeweld tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton vallen enkele coureurs in positieve zin op. In Abu Dhabi is AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda al het gehele weekend zeer snel. Ook in de kwalificatie liet hij zich in positieve zin gelden al kon hij veel hoger eindigen dan zijn achtste stek.

Tsunoda reed een superrondje in de eerste stint van het derde kwalificatiedeel. Hij stond zelfs eventjes op de vierde plaats maar de wedstrijdleiding greep in. De Japanner had de track limits overschreden en daardoor werk zijn tijd uit de tijdenlijst geschrapt.

Track limits

Toch kwalificeerde hij zich als achtste en was hij weer sneller dan zijn teamgenoot Pierre Gasly. In een persbericht van zijn team reageert Tsunoda wisselend: "Het is tot nu toe een top weekend. Natuurlijk ben ik een beetje gefrustreerd vandaag. Het is zonde van de track limits in Q3 want ik denk dat het een goed rondje was zonder een tow."

Vertrouwen

Het debuutjaar van Tsunoda zat bomvol met ups en downs. Maar op het Yas Marina Circuit heeft hij zijn vorm weer helemaal teruggevonden: "Mijn vertrouwen is weer helemaal terug dit weekend en dat zie je op de baan. Ik voel mij het meest op mijn gemak in de auto sinds de eerste race in Bahrein. Dus dat is positief."