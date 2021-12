Formule 1 roept iedereen op om coronavaccinatie te halen

De Formule 1 was vorig jaar één van de eerste globale sporten die weer opstartte in tijden van de COVID-pandemie. De koningsklasse van de autosport heeft in de tussentijd laten zien hoe ze evenementen kunnen organiseren tijdens de pandemie, ze proberen dan ook hun steentje bij te dragen.

In het afgelopen jaar draaide het bij de pandemie vooral over het vaccineren. Niet iedereen heeft zijn vaccinatie genomen en wereldwijd zijn er dan ook campagnes opgezet om mensen over te halen om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus.

Protect our communities. Protect each other.



Please, if you're able - get vaccinated. pic.twitter.com/Cdl2rBqX2m — Formula 1 (@F1) December 11, 2021

De Formule 1 draagt hier graag zijn steentje aan bij en komt zelf met een statement. In een video op social media roepen de coureurs, FIA-president Jean Todt en Formule 1-CEO Stefano Domenicali iedereen op om een vaccinatie te gaan halen. Domenicali geeft aan zelf gevaccineerd te zijn en zegt zelfs als zijn booster te hebben gehad.