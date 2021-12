McLaren rijdt met speciale livery in Abu Dhabi

Aankomend weekend staat de laatste Grand Prix van het seizoen op de planner. In Abu Dhabi zullen de spotlights gericht zijn op het titelduel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Maar het team van McLaren doet ook een poging om zichzelf in de kijker te rijden.

De Britse formatie zal de laatste race van het seizoen rijden met een speciale livery. Het team heeft de handen ineen geslagen met de kunstenares Rabab Tantaway en vanuit die samenwerking is een speciale look terechtgekomen. Ze woont in de Emiraten en volgens McLaren is ze de eerste vrouw uit het Midden Oosten die een Formule 1-livery heeft gecreëerd.

De auto is nog steeds vertrouwd oranje maar de blauwe accenten op de auto zijn wezenlijk anders. De auto's van Lando Norris en Daniel Ricciardo zijn in Abu Dhabi namelijk voorzien van een abstract palet aan kleuren. Ook de voorvleugel ziet eruit als een waar kunstwerk