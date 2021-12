Horner voorspelt wie er wereldkampioen gaat worden: "Max is een echte vechter"

Met nog één race te gaan is de titelstrijd nog steeds onverminderd spannend. Max Verstappen en Lewis Hamilton staan precies gelijk in punten en zullen het kampioenschap gaan beslissen in Abu Dhabi. Het is nog steeds lastig om een titelfavoriet aan te wijzen, echter durven enkele prominenten dat wel aan.

Red Bull-teambaas denkt wel te weten wie er wereldkampioen gaat worden. Zijn voorspelling is niet heel verbazingwekkend. In de F1 Nation Podcast spreekt hij zich uit: "Max is een echte vechter. Als er een coureur is die het verdient om deze titel te winnen, dan is het Max Verstappen. Mercedes heeft de beste auto. Hij rijdt echt buitengewoon goed, kijk hoe dichtbij Valtteri bij Lewis reed dit jaar."

Horner is vol lof over de prestaties van zijn kopman. De complimenten klotsen tegen de plinten: "Max steekt er met kop en schouders boven uit, hij is de coureur van het jaar en hij verdient het om wereldkampioen te worden dit jaar. De manier waarop hij rijdt dit jaar, de manier waarop hij het uitvoert. Ik denk dat hij buitengewoon is."