Norris houdt vertrouwen ondanks waanzinnig slechte vrijdag

McLaren wil in Saoedi-Arabië weer de aanval openen op Ferrari. Maar McLaren-kopman Lando Norris viel zwaar tegen in de trainingen op de vrijdag in Jeddah. Hij reed in de eerste training slechts de dertiende tijd en in de tweede training kwam hij niet verder dan plekje twaalf.

Norris heeft wel eens betere vrijdagen gehad. Hij verscheen voor de camera's van Sky Sports om zijn jammerlijke trainingen te bespreken. "Het was een leuke maar moeilijke dag. Leuk omdat het een nieuwe circuit, een nieuwe uitdaging is. Het was leuk om dit circuit te leren kennen."

Ondanks de slechte resultaten heeft Norris nog steeds vertrouwen in een resultaat. Hij ontkent de mindere dag ook niet: "We moeten wat werk verrichten vannacht om morgen beter voor de dag te komen. Het vertrouwen is er nog tenminste. Ik had het vertrouwen om de auto te pushen. Maar we moeten in een beter window zien te komen. Laten we eens gaan kijken wat we morgen kunnen gaan doen."