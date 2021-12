Verstappen ziet motorwissel niet gebeuren: "Komt ons niet goed uit"

In Jeddah heeft Lewis Hamilton weer de beschikking over zijn 'raket'-motor die hem hielp bij zijn Braziliaanse overwinning. Even waren er verhalen dat men bij Red Bull hetzelfde van plan was met de wagen van Max Verstappen. Echter lijkt het erop dat dit naar het rijk der fabelen kan worden verwezen.

Afgelopen week gingen er meerdere verhalen rond dat Verstappen in Jeddah zijn motor zou gaan wisselen. Hij zou dan een verse Honda-krachtbron krijgen en een vijf plaatsen gridstraf moeten incasseren. Teamadviseur Helmut Marko sprak dit al snel tegen en zei dat men in Saoedi-Arabië in ieder geval niet van motor gaat wisselen.

Krachtsverschil

Ook Max Verstappen zelf heeft nu zijn licht laten schijnen over de zaak. Tegenover het Duitse Motorsport-Total is hij nogal duidelijk: "Met een nieuwe motor hebben wij niet zoveel krachtsverschil als Mercedes. Een motorwissel zou ons dan helemaal niet goed uitkomen."

Abu Dhabi

Marko riep overigens ook dat een mogelijke motorwissel alleen wordt overwogen voor de laatste Grand Prix van het seizoen in Abu Dhabi. Maar Verstappen wil hier ook helemaal niet aan gaan denken, Hij sluit een motorwissel compleet uit. "Ik heb er geen enkele twijfel over. Ik weet wat mijn motor allemaal kan en normaal gezien zouden we daarmee kunnen omgaan."