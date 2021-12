Bottas open over mentale problemen: "Ik overwoog te stoppen"

Valtteri Bottas vertrekt na dit seizoen bij het team van Mercedes. De Fin moet plaatsmaken voor George Russell en gaat in 2022 rijden voor het team van Alfa Romeo. Het is pas het derde team voor Bottas, voor zijn Mercedes-jaren reed hij voor Williams waar hij in 2013 debuteerde.

Zijn tijd bij Williams was er eentje met ups en downs. In zijn debuutjaar was de wagen niet vooruit te branden en finishte hij slechts één keer in de punten. In 2014 verliep alles perfect en wist de Fin regelmatig op het podium te eindigen met een vierde plaats in de eindstand als resultaat.

Vliegtuig

Toch was dit een mentaal zeer zware periode voor Bottas. Bij het Finse Supla is hij heel erg open: "Ik stapte aan boord van een vliegtuig en mijn ex-vriendin zei tegen mij dat ze hoopte dat de vlucht goed zou verlopen. Ik antwoordde iets in de trant van: als het vliegtuig crasht, wat dan? Dan ben ik weg hier. Gedachtes van dat niets meer uitmaakt kwamen toen steeds vaker op in mijn hoofd."

Weegschaal

Het was de periode dat de coureurs op hun gewicht moesten letten. Bottas denkt dat dit een rol speelde in zijn donkere periode. "Het liep een beetje uit de hand bij mij. Ik moest elke ochtend en avond op de weegschaal staan. Het moest elke keer weer lager. Ik kreeg er een goed gevoel van."

Stoppen

Bottas ging steeds slechter slapen en werd een schim van zichzelf. Ook in 2015 kampte hij nog met mentale problemen. Hij overwoog te stoppen: "Ik ging door een soort mist en het duurde twee jaar om te herstellen. Een paar keer dacht ik dat de geest verdween. Op een gegeven moment had ik het gevoel dat mij energie op was. Mijn leven draaide om de Formule 1 en meer niet. Ik genoot er niet meer van. Tijdens de winter overwoog ik te stoppen."

Hierna greep Bottas in en zocht hij hulp. De Fin ging praten met een psycholoog en werd langzaam maar zeker weer zijn oude zelf. Hij gaf aan dat hij alles te serieus begon te nemen waardoor hij in de problemen raakte.