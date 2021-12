Mol zag nieuwe commentatoren niet aankomen: "Donderslag bij heldere hemel"

Gisteren werd duidelijk dat Olav Mol in 2022 geen commentator meer is bij de televisie-uitzendingen van de Formule 1. De sport wordt volgend jaar uitgezonden door streamingsdienst Viaplay van het Scandinavische NENT. Ze kiezen voor het nieuwe duo Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Mol zelf was hier helemaal niet van op de hoogte. De commentator hoorde bij aankomst in Saoedi-Arabië pas van het grote nieuws. De beslissing van NENT betekent immers dat er na vele tientallen jaren een einde komt aan de vertrouwde stem van Mol bij de races.

Donderslag

De commentator reageerde bij het Algemeen Dagblad op het grote nieuws. Hij was overdonderd: "Dit komt voor ons ook als een donderslag bij heldere hemel. Of beter gezegd, bij een stoffige Arabische hemel." De ervaren Mol geeft aan ook nog geen gesprek te hebben gehad met NENT: "We hebben ook nog niet met Ziggo gesproken omdat we dit seizoen naar een enorme apotheose toewerken."

Achterhoofd

Mol is echter niet kwaad op het feit dat de Scandinaviërs hem gepasseerd hebben. "Als ze een andere kant op willen gaan staat ze dat natuurlijk vrij. Je weet dat die kans altijd bestaat als er een nieuwe partij instapt. Vroeger gebeurde dat nooit maar nu wel. In de sportwereld is dat natuurlijk niet zo vreemd. In je achterhoofd houd je er altijd rekening mee."

Grand Prix Radio

De bekende commentator gaat echter niet achter de geraniums zitten. Hij geeft aan door te gaan met zijn beroep. Zijn online radiozender Grand Prix Radio heeft immers nog één jaar de radiorechten van de sport in zijn bezit. Mol is door zeer duidelijk over tegen de krant: "Het staat mij volledig vrij om die rechten te benutten."