Video: Jeddah Corniche Circuit licht de duisternis op

Aankomend weekend staat voor het eerst de Grand Prix van Saoedi-Arabië op de planning. De heren coureurs zullen in de avonduren hun kunsten vertonen op het gloednieuwe Jeddah Corniche Circuit. De baan is nog maar net af maar dat houdt de Formule 1 niet tegen.

Het circuit aan de Arabische kust zal in de avonduren worden gebruikt. Men hoeft zich in ieder geval geen zorgen te maken over de belichting. Op beelden op social media is te zien dat de belichte baan vanuit de lucht prachtig waarneembaar is.