Webber staat vierkant achter pupil Piastri: "Oscar verdient absoluut een kans in de Formule 1"

Oscar Piastri is een van de grootste talenten van het moment. De Australiër gaat momenteel aan de leiding van het Formule 2-kampioenschap maar zal volgend jaar niet actief zijn in de koningsklasse van de autosport. Hij zal in 2022 namelijk gaan fungeren als derde coureur bij het team van Alpine.

Piastri heeft in ieder geval de juiste mensen aangetrokken om hem te begeleiden. Oud-coureur Mark Webber is namelijk zijn manager en maakt hem wegwijs binnen het circus van de Formule 1. De voormalige Red Bull-coureur heeft alle vertrouwen in zijn pupil.

Kans

Webber dicht hem een gouden toekomst toe. In gesprek met Formel Austria spreekt hij zich uit: "Of Oscar een kans in de Formule 1 verdient? Ja, absoluut. Dat weten we allemaal. Het is fantastisch om de jonge jongens de ladder te zien beklimmen. Bij Oscar is het niet het geval of het gaat gebeuren maar wanneer het gaat gebeuren."

Alpine

Voor 2022 weet Webber in ieder geval wat men van Piastri kan verwachten. Hij is positief over de plannen: "Als hij volgend jaar wat sessies mag rijden voor Alpine, dan is dat een goed begin. Ze willen hem in ieder geval niet snel verliezen."