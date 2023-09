Webber vergelijkt Piastri met Michael Schumacher

Oscar Piastri is bezig met een indrukwekkend debuutseizoen in de Formule 1. De Australische McLaren-coureur eindigde afgelopen weekend in Japan voor het eerst op het podium. Hij ontvangt veel complimenten van prominenten uit de sport, zijn manager Mark Webber vergelijkt hem zelfs met Michael Schumacher.

Piastri moest lang wachten op zijn debuut in de koningsklasse van de autosport. Na een reserverol bij Alpine en onenigheid over een contract bij dat team, vertrok hij naar McLaren. Hij is nu bezig met een sterk seizoen in dienst van die Britse renstal. Hij moest eventjes op gang komen, maar sindsdien laat hij veel mooie dingen zien. In de Belgische Sprint eindigde hij als tweede, maar in Japan pakte hij afgelopen weekend zijn eerste echte podium uit zijn loopbaan.

Zijn manager Mark Webber is enorm trots op de resultaten van Piastri. De Australische oud-coureur heeft zelf een mooie loopbaan achter de rug, maar hij verwacht veel meer van Piastri. In gesprek met F1-Insider is hij duidelijk: "Ik wist pas dat ik geen kampioenschapsmateriaal was toen ik Oscar leerde kennen. Ondanks zijn enorme talenten, wil hij altijd beter worden. Hij zal nooit op zijn lauweren gaan rusten. Hij doet mij dan ook op veel vlakken denken aan Michael Schumacher."