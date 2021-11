Pirelli weet niet wat ze kunnen verwachten in Jeddah: "Kunnen enkel vertrouwen op simulaties"

Aankomend weekend staat voor het eerst in de geschiedenis de Grand Prix van Saoedi-Arabië op de planning. Op het gloednieuwe Jeddah Corniche Circuit zal er een nieuw hoofdstuk worden geschreven in de strijd om het wereldkampioenschap. Er is echter nog veel onduidelijk omtrent de nieuwe baan.

Ook bandenleverancier Pirelli tast volledig in het duister. De baan is immers nog maar net af en data is er dan ook maar met mondjesmaat. De bandenleverancier speelt het dan ook maar op safe en kiest voor de C2, C3 en C4, de middelste banden uit het assortiment.

Simulaties

Pirelli-kopstuk Mario Isola weet ook niet wat hij kan verwachten. Bij Motorsport.com geeft hij dat dan ook toe: "Daarom kunnen we enkel en alleen vertrouwen op de simulaties van de teams en de andere informatie die we hebben verzameld. Op die basis hebben we de bandenkeuze gemaakt."

Banking

Het nieuwe circuit in Jeddah is daarnaast ook nog eens het meest bochtige circuit van de kalender. Isola denkt dat dit nog wel eens een rol kan gaan spelen: "De hoge snelheden en de snelle bochten zullen een belangrijke rol gaan spelen in het gedrag van onze banden. Jeddah is het bochtigste circuit op de kalender. Bocht 13 heeft zelfs een banking van twaalf graden. Heel wat elementen dus die de banden aan het werk zetten."