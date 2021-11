Baan ontwerper Tilke geeft tips voor Jeddah: "Het is een stratencircuit, daar gelden andere regels"

Over een week rijden de heren coureurs de baan op voor de allereerste vrije training in Saoedi-Arabië ooit. De coureurs zullen dan voor het eerst kennis maken met het gloednieuwe circuit in miljoenenstad Jeddah. Het is nog volledig onduidelijk hoe de verhoudingen daar zullen liggen.

Wat wel duidelijk is, is het feit dat de baan iets langer is dan 6 kilometer en dat het heel, heel erg hard zal gaan. Het gloednieuwe stratencircuit kent namelijk zeer weinig langzame bochten en de verwachting is dan ook dat de topsnelheden heel hoog zullen liggen.

Baan-ontwerper Hermann Tilke weet wat de coureurs te wachten staat. Bij F1-Insider legt hij uit wat zijn verwachtingen zijn: "Een krachtige motor helpt daar maar zo simpel is het allemaal niet. Er zijn een aantal snelle bochten en als Red Bull de juiste set-up heeft kunnen ze daar een voordeel pakken. Ook is het een stratencircuit en daar gelden andere regels."