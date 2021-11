Steiner wil niets weten van kritiek: 'Ik ben de manager en niemand moet mij vertellen hoe dat werkt"

Het team van Haas is niet bezig met het beste seizoen uit hun nog prille geschiedenis. Het Amerikaanse team is als enige op de grid nog puntloos en hun coureurs Mick Schumacher en Nikita Mazepin maken met enige regelmaat nog foutjes.

Toch lijkt de sfeer bij het team niet bedrukt. De focus ging al snel naar 2022 en teambaas Günther Steiner heeft zich op geheel eigen wijze regelmatig laten gelden. Vooral tegen de soms nogal emotionele Mazepin liet Steiner zich nog wel eens horen.

Managementstijl

De Italiaan wil echter niets weten van kritiek op de manier waarop hij te werk gaat. Tegenover Sport1 is hij duidelijk: "Iedereen heeft zijn eigen managementstijl, dit is de mijne. Ik ben de team manager en niemand hoeft mij te vertellen hoe ik dat moet doen. Ik ga dat in de toekomst ook niet aan het publiek, mijn coureurs of de pers vragen."

Kalm

Steiner ontkent overigens niet dat er dit seizoen wat wrevel was tussen zijn manschappen: "Kan zien dat ik dit jaar nogal kalm ben gebleven toch? Ja, we hadden wat incidenten en onenigheden tussen die twee dit seizoen. Het was niet makkelijk maar we hebben het voor elkaar gekregen dat ze elkaar begrijpen."