Hülkenberg onder de indruk van Verstappen: "Te gek als je weet dat dit zijn eerste titelgevecht is"

Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn nog steeds in een zeer spannend titelgevecht verwikkeld. De twee kemphanen doen nauwelijks voor elkaar onder en met nog twee races te gaan kan het nog alle kanten op gaan. Vooral de rustige Verstappen maakt veel indruk op kenners.

Ook Nico Hülkenberg deelt deze mening. De Duitser is tegenwoordig co-commentator bij het Oostenrijkse ServusTV en deelt daar zijn visie: "Deze gasten worden niet nerveus. Lewis is niet nerveus, hij vecht voor zijn achtste titel. Bij Max is het te gek als je je realiseert dat dit zijn eerste titelgevecht is."

Hülkenberg zag dat Hamilton in Qatar weer een tik uitdeelde in de titelstrijd. De Duitse co-commentator bespreekt het: "Het is goed mogelijk dat Lewis werd aangespoord door het moeilijke weekend in Brazilië. Het was een sensationele performance van Lewis, foutloos. Psychologie speelt hier zeker weten mee. Lewis reed ook weer een perfect kwalificatierondje in Doha."