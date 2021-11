Marko: "Als Hamilton zo dominant blijft, kunnen we de eerste titel van Verstappen op ons buik schrijven"

De dominantie van Lewis Hamilton houdt vrijwel de gehele paddock bezig. De Brit scoorde een onverwachte overwinning in Sao Paulo waardoor de titelstrijd vrijwel weer helemaal open ligt, in tegenstelling tot de verwachting van velen een aantal weken eerder.

Het was de bedoeling van Red Bull en ook motorpartner Honda om de voorsprong van Max Verstappen in het kampioenschap dermate uit te breiden met overwinningen in Mexico en Brazilië dat de Nederlander de overige races als tweede kon finishen achter Hamilton en zo de titel kon pakken.

Die kans lijkt nu verkeken met nog 3 races te gaan en slechts een voorsprong van 14 punten. Ook bij Red Bull is met verbazing gekeken naar de snelheid van de nieuwe Mercedes-motor van Hamilton, waarbij men voorzichtig al uitspreekt dat de titel wel eens naar Mercedes en Hamilton kan gaan.

Titel lijkt uit handen te glippen

In gesprek met Sport1 zei de topman van Red Bull-motorsport: "Ik heb nog nooit zo'n Mercedes-raketmotor gezien. We konden hem op het rechte stuk niet achter ons houden, ook al reed hij met een achtervleugel die in Monaco thuishoorde. Maar alleen Hamilton heeft deze snelheid - de andere Mercedes-coureurs zijn geen reden tot zorg voor ons", voegde de 78-jarige Oostenrijker eraan toe.

Met nog maar drie races te gaan in 2021 lijkt het eerdere voordeel van Red Bull nu weg te glippen. Marko zegt hierover: "Als Hamilton net zo superieur is in Qatar en dan Saoedi-Arabië en Abu Dhabi, kunnen we de titel wel op ons buik schrijven."

Sommigen verwachten echter dat het motorvoordeel van Hamilton vanaf Qatar zal afnemen.