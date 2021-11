Marko weet wie boete mag betalen: "Dat moet hij zelf doen"

Max Verstappen kreeg gisteren een forse boete van de stewards in Brazilië. De Nederlandse Red Bull-coureur kreeg een bon van 50.000 euro omdat hij aan de illegale achtervleugel van Lewis Hamilton had gefriemeld. Hamilton zelf werd achteraf gediskwalificeerd en zijn tijden werden geschrapt uit de kwalificatie-uitslag.

Het was na de uitspraak van de stewards even de vraag wie er moest dokken. Krijgt Red Bull de rekening of moet Verstappen zelf de portemonnee trekken? Teamadviseur Helmut Marko had het antwoord klaar liggen. De Oostenrijker liet het weten aan de aanwezige pers: "Ja, dat moet hij zelf gaan betalen."

In de tijden van de budget cap in dit geen rare beslissing. Marko is het daarnaast ook niet geheel eens met de straf die Verstappen heeft gekregen. Hij is er helder over: "De zaak van Hamilton was overduidelijk. En Max? Nou ja, dat was wel een vrij hard oordeel. Maar er is geen man overboord hoor."