Breaking: FIA constateert dat DRS op Hamiltons Mercedes niet deugt - mogelijk diskwalificatie

Technisch controleur Jo Bauer van de FIA constateert dat de DRS op de bolide van Lewis Hamilton niet voldoet aan de regels. De stewards van de FIA zijn op de hoogte gesteld dat er teveel ruimte is tussen de vleugelelementen op de achtervleugel van de Mercedes. De afstand tussen de onderdelen voldoet volgens Bauer niet aan het technisch reglement. Het is aannemelijk dat hierna ook ook de bolide van Bottas nader moet worden onderzocht.

Na de kwalificatie werd de bolide van Hamilton aan een inspectie onderworpen. Bauer constateert in zijn verslag dat de W12 van Hamilton niet deugt.

"De posities van de instelbare bovente achtervleugel-elementen werden gecontroleerd op auto-nummer 44 voor de naleving van artikel 3.6.3 van de technische 2021 F1 voorschriften. De vereiste voor de minimumafstand is voldaan, maar de vereiste voor het maximum van 85 mm, wanneer het DRS-systeem wordt ingezet en getest in overeenstemming met TD / 011-19, werden niet voldaan.

Ik verwijs deze kwestie naar de stewards voor hun overweging.

Jo Bauer

The FIA Formula One Technical Delegate"

Mercedes heeft wat uit te leggen

Het team van Mercedes wordt opgeroepen om technische afgevaardigden uitleg te komen geven bij de FIA. Het zou kunnen betekenen dat de Mercedes minder luchtweerstand op de rechte stukken heeft waarmee de bolide meer snelheid kan maken, terwijl er in de bochten relatief meer neerwaartse druk is, waarmee de auto dus betere grip heeft. Het kan betekenen dat Hamilton tijdens de kwalificatie ongeoorloofd voordeel had.

Welke gevolgen deze constateringen van Bauer zullen hebben, is nog niet bekend. Mogelijk zou de bolide van Hamilton kunnen worden gediskwalificeerd. De tweede Mercedes zal wellicht ook nader geïnspecteerd moeten worden.

Wees Red Bull Racing FIA op de vleugel van Mercedes?

Volgens meerdere media zou Red Bull's Adrian Newey zijn gezien toen hij met een dikke map vol papieren en andere bewijsstukken zou hebben aangeklopt bij het verblijf van de FIA... Kortom: hierover is het laatste woord nog niet gezegd, wordt ongetwijfeld vervolgd dus.