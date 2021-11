Tsunoda besprak Mexico-voorval met Red Bull: "Goed gesprek gehad"

Yuki Tsunoda was in Mexico de gebeten hond. De Japanse AlphaTauri-coureur hinderde in de kwalificatie beide Red Bull-coureurs en dat werd hem niet in dank afgenomen. Een week later bespreekt Tsunoda in Brazilië het voorval nog eens en geeft hij aan zelfs met Red Bull te hebben gesproken.

Maar ook met zijn eigen team heeft Tsunoda het moment besproken. De Japanner bespreekt zijn gesprekken met Autosport.com: "We hebben veel gesproken over Q3. De engineers zijn het er over eens dat ik niet veel meer kon doen. Maar tegelijkertijd zien we ook dat er ruimte is waar we kunnen leren op het gebied van radioverkeer."

Tsunoda is ook nog op de koffie geweest bij concurrent Red Bull Racing waar hij het voorval besprak. De Japanner legt het uit; "Ik heb een dag later ook met Red Bull gesproken en we hadden een goed gesprek. Ik heb ook hun perspectief over Q3 gehoord. Het was gewoon onhandig en we moeten er van leren en proberen het niet nog een keer te doen."