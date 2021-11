Bottas sluit toekomst bij Ferrari niet uit: "In deze sport weet je nooit wat er gaat gebeuren"

De Mercedes-carrière van Valtteri Bottas zit er al weer bijna op. De Fin vertrekt na dit seizoen naar Alfa Romeo en hij heeft daar een meerderjarig contract getekend. De switch betekent ook dat vechten voor de overwinningen ineens veel lastiger gaat worden.

Wat er de volgende stap na Alfa Romeo wordt is voor Bottas nog niet duidelijk. In de Beyond the Grid Podcast wordt hem gevraagd of Ferrari een goede volgende mogelijkheid is. Bottas sluit niets uit: "Ik kan de toekomst niet voorspellen. In deze sport weet je niet wat er gaat gebeuren."

Alfa Romeo

Voor de nabije toekomst is er in ieder geval wel duidelijkheid voor Bottas. De Fin heeft immers eindelijk zijn felbegeerde meerderjarige contract getekend: "In de aankomende jaren rijd ik in ieder geval voor Alfa Romeo. Dat is iets waar ik naar uitkijk. Maar ik heb nog wat jaren in de Formule 1 te gaan dus je weet het nooit."

Budget

Bottas weet in ieder geval dat de aankomende jaren niet heel makkelijk gaan worden. Hij spreekt zich uit: "Er is zeker nog wat werk te doen. Natuurlijk is het goede ding van de Formule 1 dat de budgetten in de toekomst hetzelfde zullen zijn. En als er verschillen zijn zullen die minimaal zijn."