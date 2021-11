Marko droomt van 1-2 finish: "Dat wordt onderhand maar weer eens tijd"

Red Bull Racing liet in de afgelopen paar races zien wat ze waard zijn. Max Verstappen won de afgelopen twee races en daarnaast stond hij de afgelopen drie races ook op het podium met zijn teammaat Sergio Perez. Maar de twee Red Bull-coureurs pakten geen één-tweetje.

Dat valt niet geheel lekker bij teamadviseur Helmut Marko. De Oostenrijker wil kosten wat het kost weer eens als eerste en tweede een race eindigen. Tegenover het Duitse RTL laat hij dan ook weten dat dit het doel is voor de Braziliaanse Grand Prix: "Ja, daar jagen we al sinds 2016 op. Dus het wordt onderhand maar weer eens tijd."

Sergio Perez zorgt ervoor dat Marko steeds meer durft te dromen. De Oostenrijker is vol lof: "Sinds de Italiaanse Grand Prix rijdt hij constant op podiumkoers. Daar had hij echter nog wat last van een gridstraf en in Rusland had hij te maken met een strategische blunder. Maar in de kwalificatie zit hij er steeds beter bij."