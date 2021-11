Steiner reageert op Mazepin: "Probeer niet de strateeg uit te hangen"

In de Mexicaanse kwalificatie liet Nikita Mazepin weer eens van zich horen. De Russische Haas-coureur was nogal kwaad over de boordradio. Hij wilde zijn teamgenoot Mick Schumacher voorbij gaan maar zijn team stak daar een stokje voor. Daar was Mazepin niet zo blij mee.

Haas-teambaas Günther Steiner heeft zich nu ook uitgesproken over het voorval. Het was immers niet de eerste keer dat zoiets gebeurde bij Haas. Tegenover Motorsport.com is Steiner duidelijk: "Ik denk dat het wel duidelijk was na Zandvoort. We hebben het besproken. We hebben gezegd dat we op de pitmuur de beslissingen maken omdat wij veel meer zien."

Mazepin beweerde dit weekend dat er verschillende regels gelden voor de twee coureurs. Steiner wil hier vanzelfsprekend niets van weten. De Italiaan is duidelijk: "We proberen ons best te doen. Ik zeg altijd: Jongens wij zien meer dan jullie dus probeer niet de strateeg uit te hangen. Luister gewoon"