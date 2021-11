Tost complimenteus voor Verstappen: "Dikke proficiat voor Max"

Red Bull Racing en Mercedes domineerden het Mexicaanse weekend. Maar daarachter liet AlphaTauri zien veel meer te zijn dan een zusterteam. Pierre Gasly reed naar de vierde stek en ook Yuki Tsunoda liet zien zeker geen koekenbakker te zijn. Teambaas Franz Tost was dan ook zeer blij.

Tost kon het echter niet laten om zijn voormalige pupil Max Verstappen te complimenteren. Op de website van de Formule 1 spreekt hij: "Een dikke proficiat voor Max. Deze overwinning is een grote stap naar het mogelijk winnen van de titel. Het was fantastisch om weer terug te komen in Mexico. Er zijn zoveel fans en het is fantastisch om al die tribunes te zien vol gepassioneerde fans."

Tost zag ook dat zijn eigen manschappen perfect presteerden. "Vanuit ons oogpunt moet ik zeggen dat we een heel succesvol weekend hadden. Pierre kwalificeerde zich gister als vijfde en de strategie was duidelijk. Hij moest de eerste bocht overleven, de Ferrari 's achter zich houden en vijfde worden. Door de spin van Bottas werd dat de vierde plaats en hij hield dat vast tot de vlag."