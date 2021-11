Tsunoda sluit sterk weekend teleurstellend af: "Het is gewoon onfortuinlijk"

De zondag zat er al snel op voor Yuki Tsunoda. De talentvolle Japanner was het grote slachtoffer bij de start en kon zijn koffers pakken nadat hij door Esteban Ocon op vliegcursus was gestuurd. Het was een bittere teleurstelling voor de AlphaTauri-coureur want hij beleefde een perfect weekend.

Na zijn uitvalbeurt was Tsunoda dan ook zeer teleurgesteld. Hij besprak zijn ultrakorte race met de site van de Formule 1: "Het is zo zonde. Dat auto was goed hier en alhoewel het niet simpel was denk ik dat er nog steeds een kans was om hier punten te scoren."

Het is voor Tsunoda zeer zonde dat hij zichzelf niet wist te belonen na een puik weekend. Hij spreekt zich erover uit: "Het is gewoon onfortuinlijk. De auto naast mij werd gesandwiched en toen werd ik geraakt, dat is iets wat bij racen hoort. Over het algemeen was dit weekend zeer goed. De performance van de auto was heel sterk. Dus het is teleurstellend dat we niet zijn gefinisht."