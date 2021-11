Bottas komt mogelijk in actie voor Alfa Romeo bij post-season test

De Mercedes-carrière van Valtteri Bottas zit er bijna op. De Fin wordt bij Mercedes vervangen door George Russell. Voor volgend jaar heeft Bottas onderdak gevonden bij het team van Alfa Romeo. Het lijkt er zelfs op dat hij nog dit kalenderjaar plaats zal nemen achter het stuur van een Alfa.

Na de laatste race in Abu Dhabi zal men in december namelijk nog de post-season test verrijden. Deze test zal eveneens plaatsvinden in Abu Dhabi en de team krijgen hier de mogelijkheid om een mule car te testen voor volgend seizoen. Daarnaast krijgen ook rookies de kans om een Formule 1-bolide aan de tand te voelen.

Bottas is geen rookie meer maar het is natuurlijk wel handig als hij aan zijn nieuwe werkomgeving went. Volgens The Race is de kans dan ook groot dat Bottas in Abu Dhabi voor het eerst achter het stuur van een Alfa Romeo kruipt. Het platform meldt dat Mercedes geen probleem heeft met dit idee en de kans dus heel groot is dat Bottas dan het zwart inruilt voor het rood/wit.