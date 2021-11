Gasly is best of the rest: "Ik wil Yuki bedanken"

De Red Bulls en Mercedessen speelden de hoofdrol in de kwalificatie. Maar achter de twee topteams kwalificeerde een inmiddels niet geheel verrassende naam zich als vijfde. Pierre Gasly leverde zijn zoveelste puike prestatie af en mag de race vanavond vlak achter de Red Bulls aanvangen.

Achteraf was Gasly dan ook dik tevreden. Hij sprak met Sky Sports: "Ik moet zeggen dat het objectief gezien één van onze beste kwalificaties was. We wisten dat de auto goed was. Drie tienden voor de Ferrari's is supergoed. Ik wil Yuki heel graag bedanken want hij gaf mij een tow naar bocht 1. Het was top uitgevoerd door het team."

De race biedt vanzelfsprekend kansen voor Gasly. Maar de Franse AlphaTauri-coureur wil niet te veel op de zaakjes vooruit lopen. Gasly: "Je probeert de beste start te hebben die je maar kan krijgen. Dat hangt af van wat er in bocht 1 gebeurt, daar moet je de best mogelijke beslissing maken. Ik weet het nog niet."