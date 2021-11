Wat doet het weer in Mexico?

Dit weekend staat de Grand Prix van Mexico op de planning. De afgelopen races speelde het weer met enige regelmaat een belangrijke rol in het verloop van de wedstrijd. Echter hoeft men dit weekend geen rekening te houden met hoosbuien of een verdwaalde regenwolk.

Tijdens de vrije trainingen zullen de coureurs niets te vrezen hebben van de weergoden. Het blijft naar alle waarschijnlijkheid gewoon droog en de teams mogen zelfs rekening houden met een fijn zonnetje. Een dag later is het weer niet heel anders, de zon wordt mogelijk alleen verstoord door een wolkje.

Dat betekent dus ook dat de kwalificatie gewoon droog gaat verlopen. Het is rond die tijd dan ongeveer 22 graden in Mexico dus het publiek op het sfeervolle circuit kan zonder winterjas genieten van het kwalificatieduel. Ook op zondag zullen we geen regen gaan zien. De zon blijft onverminderd hard schijnen boven het circuit en de kans op regen is zo goed als nul. Het coureurs zullen ook geen last hebben van hevige windstoten, naar alle waarschijnlijkheid is er slechts een matige wind.