Latifi kijkt uit naar Mexico-debuut: "Volgende circuit waar ik nog niet heb gereden"

Aankomend weekend staat voor het eerst sinds 2019 weer de Mexicaanse Grand Prix op de planning. Dat betekent dat veel coureurs voor het eerst kennis gaan maken met het Autódromo Hermanos Rodríguez. Zo ook Nicholas Latifi, de Canadees reed in zijn debuutjaar immers alleen maar races in Europa en het Midden-Oosten.

Toch is de Williams-coureur niet geheel onbekend met de Mexicaanse omloop. Hij reed er namelijk al een paar keer een vrije training. Op de site van zijn team kijkt hij vooruit op zijn avontuur: "Mexico is het volgende circuit waar ik als Formule 1-coureur nog nooit geracet heb. Wel heb ik hier in 2018 en 2019 al enkele vrije trainingen gereden."

Latifi heeft er desondanks heel veel zin in. De Canadees is vol lof over de baan: "Het is een uniek circuit aangezien het, het hoogste circuit van de kalender is en dat is interessant voor de coureurs. Ik denk dat het een grote uitdaging wordt om de auto juist af te stellen. De sfeer in Mexico is altijd fantastisch en ik kijk er naar uit."