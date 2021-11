Circuit Saoedi-Arabië nog lang niet af, race tegen de klok

Over iets meer dan een maandje is het zover: de eerste Grand Prix van Saoedi-Arabië. De heren coureurs zullen dan voor het eerst gaan racen op het Jeddah Corniche Circuit. Maar voor alsnog is de baan verre van af, sterker nog er is nog heel erg veel werk te verrichten.

Op Twitter zijn foto's opgedoken van de huidige stand van zaken in Jeddah. Het is wel duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is. Op een gedeelte van de baan ligt nog allemaal zand terwijl er ergens anders nog geen vangrail of muur te bekennen is. Als de werkzaamheden geen vertragingen oplopen is de baan over vijf weekjes af.

Erg toffe plek aan zee 👌🏻 pic.twitter.com/s5NWPrx0GO — Jeroen Huis in t Veld (@jhuisintveld) October 31, 2021

Het is de bedoeling dat het Jeddah Corniche Circuit 6,1 kilometer lang wordt. Er zullen op 5 december 50 rondjes worden verreden. Elk rondje moeten de heren coureurs wel 27 bochtjes nemen. Het is de verwachting dat het een mega snel circuit zal zijn waar de gemiddelde snelheid over één rondje net boven de 250 kilometer per uur ligt. Maar vooralsnog moeten de Saoedi's doorwerken om dit alles te verwezenlijken.