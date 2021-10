Marko trots op Verstappen: "Vergelijk deze overwinning met Barcelona"

Max Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk door de Amerikaanse Grand Prix op zijn naam te schrijven. De Limburger hield de jagende Lewis Hamilton van hem af en verstevigde zijn leiding in de strijd om het wereldkampioenschap. Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet parallellen met een andere historische overwinning van zijn pupil.

Marko is daags na de overwinning van Verstappen nog vol trots. De Oostenrijker zag Verstappen domineren op een manier die hij nog nooit had gezien. Tegenover Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Deze overwinning in Austin was absoluut één van de beste races die ik ooit heb gezien van Max."

Spelletje

De Oostenrijker zag dat Verstappen de concurrentie voor het lapje hield: "Toen Hamilton ongeveer 2,5 seconden achter Max reed gaf hij gas en won hij ongeveer een halve seconde per rondje. Mercedes zag dat natuurlijk ook en dat liet hen beseffen dat er niets meer te halen viel en hij een spelletje met hen speelde."

Barcelona

Het was niet de eerste keer dat Marko Verstappen op zo'n manier zag presteren. Hij haalt herinneringen op: "Exact deze combinatie van banden sparen en snelheid managen liet hij ooit zien in Barcelona. Daar wil ik deze overwinning mee vergelijken."